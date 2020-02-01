Seher Togo Kreşi hizmete açıldı

Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde hizmete açılan Seher Togo Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin açılışında konuşan mahalle muhtarı Hakan Çifçi, kreş için belediye başkanına teşekkür ederek, “Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın göreve geldiği ilk andan itibaren bir tek düşüncesi vardı eğiten, üreten, kültürlü ve sağlıklı Tarsus için, yarınlara umutla bakan bir kent olması için hizmet kalitesini her geçen gün arttırarak gecesini gündüzüne katarak çalışmaktı” dedi.

Tarsus'un köklü ailelerinden olan Seher Togo'nun oğlu Selçuk Togo ise “Bundan 82 yıl önce Tarsus iş hayatının girişine eğitim dünyası için başlatan annem Seher Togo ismi bugün ne kadar anlamlı ki, bir eğitim kurumuna veriliyor. Hem gururluyuz hem de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Seher Togo'nun Tarsus'ta ilk kadın girişimci olarak yaptıklarıyla örnek olduğunu belirterek, "Bu kentin en önemli ögesinin eğiten bir kent olması, üreten bir kent olması, sağlıklı ve kültürlü bir kent olması diye baştan beri bir sloganımız vardı. O slogandan asla ödün vermeyeceğiz. Daha dün Gandhi'nin ölüm yıldönümüydü. Gandhi ne verdi bize? Adalet aşıladı, anlayış aşıladı, ahlak aşıladı. İnsan olanın mutlaka bilmesi gereken ögeleri dört başlık altında topladı. Hayatımda öyle bir sembol oldu ki, üç kriter için sembol oldu. Birisi ırkçılığa karşı geldi, ikincisi eşit haklar için mücadele etti, üçüncüsü de barış için mücadele etti. Benim verdiğim mücadele de bu arkadaşlar” diye konuştu.