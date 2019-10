Şehir tiyatroları perdelerini açtı

Yetişkin tiyatroseverler için ünlü Rus yazar Anton Çehov'un aynı adlı eserinden uyarlanan “Sevgili Doktor” isimli oyun sahnelenirken, “Uğurböceği Pani ve Muhteşem Serüvenleri” isimli oyun da çocuklar için perdelerini açtı.

Yetişkinler için “Sevgili Doktor” isimli oyunu sahneleyen oyuncular, sergiledikleri performansla büyük beğeni kazandı. Oyunu çok sayıda tiyatroseverin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Müfit Bayram, genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları da ilgiyle izledi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenen oyunda, Çehov'un yazdığı sekiz kısa öyküyle, 19. Yüzyıl Rusya'sında yaşanan ezen-ezilen, toplumsal sınıf farklılıkları, sömürü ve sistem mizahi bir dille anlatılıyor. Oyun sonunda sahneye gelerek sanatçıları kutlayan Genel Sekreter Ahmet Müfit Bayram, Sanat Yönetmeni Ahmet Aksoy'a çiçek sundu. Şehir Tiyatroları oyuncuları, yeni sezonda çocukları da unutmadı ve onlar için Baran Güler'in yazdığı, Ahmet Aksoy'un yönettiği “Uğurböceği Pani ve Muhteşem Serüvenleri” isimli oyunu sahneye koydu. Uğurböceği Pani'nin, muhteşem ülkeyi bulmak üzere evinden ayrılmasıyla birlikte başından geçen serüvenlerin anlatıldığı oyun, küçük tiyatroseverlerden büyük alkış aldı.

Oyun sonunda sanatçıları tebrik eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fatma Yanık, “Başkanımız Vahap Seçer'in talimatlarıyla, kültür ve sanat etkinliklerimiz yılın her günü devam edecek. Yetişkin tiyatroseverlerimiz için her Cuma akşam saat 19.00'da, çocuklarımız için ise her Pazar saat 13.00'de ücretsiz oyunlarımız, Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenecektir. Tüm Mersinliler'i bu etkinliklerde buluşmaya davet ediyoruz” dedi.