Şehir Tiyatrosu Mart ayında 8 oyunla sahnede

4 ayrı noktada, 8 farklı oyunla toplam 14 kez seyircisini selamlayacak olan Şehir Tiyatrosu, “Matruşka” oyununu da turne kapsamında Ankara'da sahneleyecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kültür ve sanata verdiği destekle kadroları güçlendirilen Şehir Tiyatrosu, her ay olduğu gibi Mart ayında da dolu dolu bir programla sahneleri dolduracak. Hem dekor hem kostüm hem de sahne performanslarıyla göz dolduran oyuncular, 8 oyunla 14 kez sahneye çıkacak.

Turne kapsamında önceki aylarda ilçeleri de gezen ekip, “Matruşka” oyunuyla Ankara Yılmaz Güney Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak. Vatandaşlar, ‘0539 586 76 41' numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilecek.

Sanatseverler tüm oyunlara ücretsiz katılım sağlayabilecek.