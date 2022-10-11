Şehit aileleri ve gaziler Silifke'yi gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı şehit aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen gezi etkinlikleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği geziyle şehit aileleri, gaziler ve yakınları Silifke'de bir araya geldi. İlk olarak Silifke Şehitliği'nde şehit mezarları ziyaret edildi ve Kur'anı Kerim okundu. Şehitlik ziyaretinin ardından Ata mirası Gazi Çiftliği'ne giden misafirler, atölyelerden kütüphaneye kadar birçok imkana sahip çiftlik binasını gezdi ve Gazi Çiftliği ile ilgili belgesel izledi. Gazi Çiftliği'ndeki öğle yemeğinin ardından misafirler, Cennet-Cehennem'i gezdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Hasbi Salman, Türkiye'de ilk defa kurulan müdürlüğün çalışmalarının, Türkiye'ye örnek ve öncü olduğunu ifade ederek, “Daha önce Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler ve Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi ile de yaptığımız program çerçevesinde, bugün de Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi ile birlikteyiz. Silifke Şehitliği'ni ziyaret edip, Gazi Mustafa Atatürk'ün ilk kooperatif çalışmalarına öncülük ettiği Silifke Gazi Çiftliği'ne geçtik. Gazilerimiz ve yakınları ile bugün bu etkinlikte yer almaktan, onlarla birlikte olmaktan ve Büyükşehir Belediyemiz adına onlarla zaman geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Gazi Çiftliği Sorumlusu Hatice Okur Dönüm ise Gazi Çiftliği'nin tarihi öneminden bahsederek, “Aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Gazi Çiftliği'nde gaziler. İnanılmaz onur verici. Bu bölgede, 96 yıl sonra Gazi Çiftliği'nde gazilerle buluşmanın ayrı bir keyfi var. Biz burada 1 yıldır hem kültürel hem sosyal hayatla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Özellikle gençlerimize bu mirasımızı aktarıp köprü kuruyoruz. Bugün bu topraklarda, bu bayrağın altında özgürce yaşayabiliyorsak Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve bugün burada bizi ziyaret eden gazilerimiz sayesindedir” diye konuştu.

Mersin Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Kemal Gülbihas, gezinin düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Kıbrıs gazisi olarak bugünkü gezimizi düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Silifke Şehit Mezarlığı'nda şehitlerimize Kur'an okundu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman gazilerimize ve geride kalanlara da uzun ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazi Mehmet Kılıç ise “Silifke Şehitliği'ni ilk kez ziyaret ettik. Bizim kardeşlerimiz orada yatıyor. Ruhları şad olsun. Başkanımız sayesinde, Gazi Çiftliği'ni de ziyaret ettik. Oraya da ilk defa gittik ve çok memnun kaldık” şeklinde konuştu.