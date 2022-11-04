Şehit annesi oğlunu asker selamı ile uğurladı

Özel Kuvvetler Komutanlığında paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirerek şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Hanife Demir henüz bir yıl önce evlendiği kocasına tabutuna sarılarak veda ederken, annesi Aysel Demir ise oğlunu asker selamı ile uğurladı.

Dün birliğinde paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirerek şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir (26) için bugün Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il protokolü, askeri personel ile baba Sami ve anne Aysel Demir ile eşi Hanife Demir ve yakınları katıldı. Yakınlarının, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktüğü törende, cenaze namazını İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı. Namaz sonrası yapılan duanın ardından askerler omzunda şehidin tabutu, cami avlusundan top arabasına kadar taşındı.

Top arabasında bir süre askeri bando eşliğinde taşınan şehidin tabutuna sarılan anne Aysel Demir, evladının ardından "Bugün çocuğumun düğünü, vatana feda olsun" diye ağıt yaktı. 1 yıl önce evlendiği öğrenilen Özkan Demir'in cenazesi, daha sonra Mersin Şehir Mezarlığındaki şehitliğe götürülürken, anne Aysel Demir oğlunu asker selamıyla uğurladı.