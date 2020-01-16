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Şehit ateşi Mersin'e düştü

Hakkari’de atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan’ın (28) acı haberi, Mersin’deki ailesine gece yarısı ulaştı.

Hakkari'de atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın (28) acı haberi, Mersin'deki ailesine gece yarısı ulaştı.


Edinilen bilgiye göre, Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit düştü. Şehidin acı haberi Mersin'deki ailesine gece yarısı ulaştırıldı. Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde oturan baba Yusuf Kaplan, evladının şehit olduğu haberini askerlerden aldı. Acılı babayı Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve diğer görevliler teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Şehidin annesi Ayşe Kaplan'ın yaklaşık 1.5 yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybettiği, teyzesi Filiz Kaplan'ın ise geçen yıl aynı sokakta ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğü öğrenildi.


Şehidin cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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