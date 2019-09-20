Mersin'in Erdemli ilçesinde 230 şehidin eşyalarından oluşan, Türkiye genelinde 46.'sı gerçekleştirilen ‘Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Gaziler Günü etkinlikleri kapsamındaki açılış programında Kur'anı Kerim tilaveti okundu, şehitler ve merhum gaziler için dualar edildi. Şehit yakınlarına, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve ilçe protokolü tarafından plaket takdim edildi. Ardından da katılımcılar 230 şehidin eşyalarından oluşan sergiyi ilgiyle gezdi.

Erdemli Belediyesinin düzenlediği etkinlikler kapsamında şehit yakınları Zeytin Dalı Harekatı şehidi Astsubay Musa Özalkan'ın adını taşıyan kreş ve gündüz bakım evindeki minik öğrencileri ziyaret etti.

Programa katılan Şehit Astsubay Özalkan'ın babası Selahattin Özalkan, Şehit Emanetleri Sergisi'nin 46.'sının düzenlendiğini belirtti.

“Tabi ki en güzel yatırım insana yatırım”

Etkinliği gelecek nesiller açısından önemli bulduğunu ifade eden Özalkan, “Duyarlı çocuklar ve gençler yetişmekte. Böyle olduğu sürece bu memleket çok Seyit Onbaşılar, Ömer Halisler, Fethi Sekinler, Erenler ve Musalar yetiştirecektir. Burada tabi ki en güzel yatırım insana yatırım” diye konuştu.

Özalkan, şehit emanetleriyle ilgili olarak, “Şehitlerimizin hepsinin birer hatırası var. Onların her biri kahraman. Gerçekten bu vatan için, memleket için, bayrak için, ezan için kendilerini feda eden şehitlerimizin hepsini tabi ki minnetle anıyoruz. Hepsinin birer kahramanlık hikayesi var. Hepsi insanı duygulandırıyor, duygulanmamaya imkan yok” şeklinde konuştu.

Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun eşi Tansu Köseoğlu'da, “Şehit emanetleri dediğimizde kıyafetler sembolik olsa da bize hissettirdikleri çok daha farklı. İnsanların şehitlerimizi unutmamış olması, onların emanetlerine sahip çıkması bir nebzede olsa içimize rahatlatıyor. Onların unutulmadığını hissettiriyor bize” dedi.

Şehit Gökhan Kılıç'ın eşi Hasret Kılıç ise, “Türkiye genelinde yapılan serginin 46.'sı çok anlamlı bir güne denk geldi. Çok duygulu anlar yaşandı. Erdemli Belediyesi her birimizi çok güzel ağırladı. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

İlçedeki kongre merkezinde açılışı yapılan anlamlı sergi 6 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.