Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Mersin'deki mezarı boş kalmıyor

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Mersin'deki mezarı, sevenleri ve meslektaşları tarafından sürekli ziyaret edilerek kabri başında dualar okunuyor.

11 Aralık 2018 tarihinde personel görüş günü sırasında eski trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından şehit edilen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 12 Aralık tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenin ardından ailesinin yaşadığı Mersin'de Mezetli Mezarlığına defnedildi. Verdi'nin kabri, emekli emniyet müdürü olan babası Ertuğrul Verdi ve annesi Nuran Verdi'nin yanı sıra sevenleri ve meslektaşları tarafından da sık sık ziyaret edilerek mezarı başında dualar okunuyor. Bir kız çocuğu babası olan şehit emniyet müdürünün öğretmen olan eşi Leyla Verdi ise İstanbul'da bir okulda görev yapıyor.

Zanlı, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı

Öte yandan, Emniyet Müdürü Ertuğrul Verdi'yi şehit eden eski trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, dün yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada zanlı, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme heyeti sanığa ayrıca, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 26 yıl 8 ay, koruma memuru Yiğit Can Köksal'a karşı aynı suçtan 26 yıl 8 ay olmak üzere toplam 53 yıl 4 ay hapis cezası verdi.