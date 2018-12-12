İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlanıyor

Rize’de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ailesinin yaşadığı Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Rize'de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ailesinin yaşadığı Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor.


Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi, bu sabah Rize Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenin ardından uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları tarafından havalimanında karşılanan şehidin cenazesi daha sonra karayolu ile törenin düzenleneceği Mersin'deki Muğdat Camii'ne götürüldü.


Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konulduktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte camiye gelen şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, "Biz teşkilata başımızı koyduk ama kahpece değil, ölüm herkese ama kahpece değil" dedi.


İkindi namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine, Bakan Soylu'nun yanı sıra Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın da katılması bekleniyor.


Şehidin cenazesi törenin ardından ailenin isteği üzerine Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.