Şehit Eren Bülbül'ün adı Torosların yaylalarında da yaşayacak

Mersin'in ilk gençlik ofisi, şehit Eren Bülbül adıyla, Erdemli ilçesinde faaliyete geçti. 4 bin kitap kapasiteli kütüphane, okuma salonu, bir toplantı odası ile spor ve zeka oyunları odasından oluşan gençlik ofisi, ilçe merkezine 47 kilometre uzaklıkta açıldığı Sorgun Yaylası'nda çocukların ufkunu açacak.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erdemli Belediyesi'nin katkılarıyla Sorgun Yaylasında atıl durumdaki eski okul binası onarıldı. Ardından da gençlik ofisine dönüştürüldü. Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı bu gençlik ofisine verildi. Eren Bülbül adı artık Toros Dağlarının eteğinde kurulu Sorgun Yaylası'ndaki bu ofiste yaşayacak.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, hizmet vermeye başlayan Şehit Eren Bülbül Gençlik Ofisi'nde yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Ökkeş, "Sorgun Yaylası'nda bir genç ofisi planladık. Şimdi burada çocuklarımızın gözlerindeki gülümseme, mutlulukları bizlere heyecan katıyor. Buradaki ofisimiz aynı zamanda Mersin'deki ilk gençlik ofisimiz olma özelliğini de taşıyor" dedi.

"Mersin'e toplam 12 gençlik ofisi açılacak"

Erdemli'deki genç ofisine 'Şehit Eren Bülbül' ismini verdiklerini ifade eden Demir, "Torosların Yaylasından Karadeniz'in yaylalarına buradan selam olsun diyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ortaya koyduğu vizyon bizleri heyecanlandırdı. Amasız ve fakatsız bu ülkenin çocuklarına hizmet etmeye devam edeceğiz. İlk ofisimizi Sorgun'da açtık, Mersin genelinde 12 ofis hizmete açılacak. Mersin'de, Tarsus'ta, Silifke'de, Anamur'da ve Erdemli de bunun içerisinde olacak. 12 tane gençlik ofisi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Eren Bülbül ağabeyi rahmetle anıyoruz"

Öğrencilerden şehit Eren Bülbül'e benzerliği ile dikkat çeken Mustafa Doğruöz ise, "Burada çeşitli aktiviteler yapılıyor. Yapımında emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Burası Eren Bülbül ağabeyin adıyla yapıldı, onun adı burada yaşayacak. Eren Bülbül ağabeyi rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Çocuklar yaşadıkları bölgeye genç ofisi yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bir süre önce açılan ofisle ilgili bir video paylaşımı yapmıştı.