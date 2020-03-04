Şehit gümrük memuru son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan gümrük memuru Özgür Kavastan'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Mut Devlet Hastanesi morgundan alınan Özgür Kavastan'ın (29) cenazesi, Mut ilçesindeki Doğancı Mahallesi'ndeki evine getirilerek yakınlarından helallik alındı. Cenaze, buradan Mut Meydan Mahallesi'ndeki Şehit Eyüp Kahraman Camii'ne götürüldü. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mut Belediye Mezarlığı'na defnedildi. Şehidin naaşı götürülürken annesi Münevver ve kardeşi Öznur'u yakınları teskin etmeye çalıştı.