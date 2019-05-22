Mersin’in Anamur ilçesinde, Şehit Halil İbrahim Şık Hatıra Ormanı’na fidan dikildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde, Şehit Halil İbrahim Şık Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.
Şehit Halil İbrahim Şık için oluşturulan hatıra ormanında fidan dikme töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris, şehit aileleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Kaymakam Kurdoğlu, Şehit Halil İbrahim Şık Hatıra Ormanı'na yeni ağaçlar dikerek şehitlerin isimlerini yaşatmayı hedeflediklerini kaydetti. Protokol üyeleri ve şehit aileleri, fidanları toprakla buluşturdu.