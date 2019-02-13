Şehit Hasan Kuş adına hatıra ormanı oluşturuldu

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Zeytin Dalı Harekatında Afrin'de geçen yıl şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş'un adını Anamur'da hatıra ormanında yaşatacak.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Anamur Orman İşletme Müdürlüğünce, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında 10 Şubat 2018 tarihinde şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş adına hatıra ormanı oluşturuldu. Şehit Kuş için okunan mevlitin ardından Akine Mahallesinde tesis edilen hatıra ormanında fidan dikim töreni yapıldı. Törene, Şehit Hasan Kuş'un ailesi ile Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katılarak fidan dikti.