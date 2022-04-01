Şehit polis Fethi Sekin'in anısı Mersin'de yaşatılacak

Mersin Emniyet Müdürlüğünün merkez Akdeniz ilçesinde yer alan ek binasının ismi, 2017 yılında teröristlerce İzmir Adliyesine gerçekleştirilmek istenilen bombalı saldırı girişimi sırasında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Parkı içerisinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ile Güven Timleri Büro Amirliklerinin yer aldığı ek hizmet binasının adı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Fethi Sekin Ek Hizmet Binası olarak değiştirildi.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın katılımıyla, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü içerisine Şehit Fethi Sekin'in anısına 'şehitlik köşesi' açılarak, personelin görev esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına adak kesildi.