Şehit polis memuru törenle son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de polisevine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bakan Soylu, şehidin cenazesini cami avlusundan cenaze aracına kadar omzunda taşıdı.

Dün gece merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer (48) için, emniyet müdürlüğündeki törenin ardından Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, milletvekilleri, meslektaşları, il protokolü, askeri personel ile eşi Medine, çocukları, ailesi ve yakınları katıldı.

Yakınlarının, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktüğü törende, cenaze namazını İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı. Namaz sonrası yapılan duanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin tabutunu, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile birlikte cami avlusundan cenaze aracına kadar omzunda taşıdı.

2 çocuk babası şehit polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi, daha sonra Mersin Şehir Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.