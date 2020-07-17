İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit polis Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Van’da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya’nın cenazesi Mersin’in Anamur ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın cenazesi Mersin'in Anamur ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.


Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya (28) için memleketi Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alınmasının ardından meslektaşlarının omzunda törenin yapılacağı Kıbrıs Camisi'ne getirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Şehit annesi Firdevs Derya, tören sırasında "Oğlum, arkadaşların toplanmış buraya. Yavrum, tüm meslektaşların burada bak" diye ağıt yaktı. Acılı anneyi polisler teskin etti. Şehidin cenazesi cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ovabaşı Mahallesi mezarlığına götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.