Şehit polis Sedat Gezer'in adı Akdeniz'de yaşayacak

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi, geçen Eylül ayında Mezitli Tece Polis Evi'ne yapılan terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in adının, 23 Evler Parkı'na verilmesini kararlaştırdı. Oylamada Cumhur İttifakı, CHP ve Bağımsız üyeler ‘Evet' oyu verirken, HDP grubu ise teklife ‘çekimser' kaldı.

Akdeniz Belediye Meclisi, Kasım ayı ilk toplantısını Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama ile başlayan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Ardından Çay Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 416 dairenin 182'si için hak sahipleri arasında yapılan kura çekimi ile Akdeniz Belediyesi'nin ilk kez Kürkçü Mahallesi'nde kurulumunu gerçekleştirdiği sıcak ve soğuk asfalt üretim plentini tanıtan kısa filmin gösterimi yapıldı. Farklı birimlerden gelen önergelerin komisyonlara havalesinden sonra Meclis gündemine geçildi. Toplantıda, 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak 8'inci Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne, belediyenin yapacağı maddi desteğin belirlenmesiyle ilgili teklif komisyonlara sevk edildi.

Yine Mersin'de, 1-15 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak “TFF Grassroots C Lisans Kursu” için ihtiyaç duyulan ve kursiyerlere dağıtılmak üzere Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Mersin Şubesi'nce talep edilen malzeme listesinin karşılanmasıyla ilgili teklifin de komisyonlara havalesi yapıldı.

Şehit polisin adı Akdeniz'de yaşayacak

Meclis toplantısında, Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polis Evine geçen Eylül ayında yapılan terör saldırısı sonucu çıkan çatışmada şehit olan Polis Memuru Sedat Gezer'in isminin, Nusratiye Mahallesi 5019 sokak üzerinde bulunan 23 Evler Parkı'na verilmesiyle ilgili teklif de görüşüldü. Başkan Gültak'ın, komisyonlardan geldiği gibi oylamaya sunduğu teklif ile adı geçen parkın adının, “Şehit Polis Sedat Gezer Parkı” olarak değiştirilmesi Meclis üyelerinin oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylama sırasında HDP'li 7 üye ise söz konusu teklife karşı ‘çekimser' yönde oy kullandı.

Mecliste, Siteler Mahallesi 5649 Sokaktaki muhtarlık binası bitişiğinde bulunan parka, “Bayrak Dede Parkı” isminin verilmesi ile ilgili teklif de görüşüldü. İlgili gündem maddesi oybirliği ile komisyonlara sevk edildi. Toplantıda, Nusratiye Mahallesi, 1025 ada, 34 nolu parsele ilişkin, Mersin 1'inci İdare Mahkemesi'nin kararına istinaden yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin komisyonlara sevkinden sonra, zabıta memurlarına 2023 yılı için uygulanacak “fazla mesai” ücretinin tespitiyle ilgili teklif de görüşülüp komisyonlara havale edildi.

Belediye şirketinin sermayesi 10 milyon TL'ye yükseldi

Sermayesinin tamamı Akdeniz Belediyesine ait Akdeniz İmar İnşaat Kültür Orman Ürünleri Tarım Turizm Ticaret A.Ş.nin, Mersin Kargıcık Turizm ve Yatırım A.Ş.nin sermaye artırımına katılabilmesi için sermayesinin 10 milyon TL'ye yükselmesi amacıyla Başkan Gültak'a yetki verilmesini içeren konu, Gültak tarafından idareden geldiği gibi oylamaya sunuldu. Belediye şirketinin sermayesinin artırımını esas alan konu, Meclis üyelerinin oyçokluğu ile kabul edildi.

Belediyede yapılan atama ve görevlendirmeler ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesinden sonra toplantı sona erdi. Akdeniz Belediye Meclisi'nin bir sonraki oturumu, 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 10:00'da yapılacak.