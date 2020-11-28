Şehit polis, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde görevden döndükleri sırada midibüsün şarampole devrilmesi soncu şehit olan polis memuru Faruk Tekağaç (31), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 2 kardeş olduğu öğrenilen şehit, Anamur ilçesinde toprağa verilecek.

Şehit Tekağaç için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Burada polislerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına getirildi. Şehidin annesinin daha önce hayatını kaybettiği öğrenilirken, baba Memik Tekağaç ile kardeşi Fatih Tekağaç'ı yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehit Tekağaç için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, protokol üyeleri, polisler ile şehidin ailesi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin tabutu, silah arkadaşlarının omzunda ambulansa konuldu.

Şehit Tekağaç, toprağa verileceği Mersin'in Anamur ilçesine uğurlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Alifakı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler Tarsus Cezaevi Kampüsü'ne midibüs ile mahkum bıraktı. Dönüş yolunda iddiaya göre, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Kazada yaralanan 5 polisten biri olan Ömer Faruk Tekağaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.