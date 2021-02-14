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Şehit polisin acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı

PKK terör örgütünün Gara’da kalleşçe şehit ettiği 13 kişiden biri olan polis memuru Sedat Yabalak’ın Mersin’in Bozyazı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

PKK terör örgütünün Gara'da kalleşçe şehit ettiği 13 kişiden biri olan polis memuru Sedat Yabalak'ın Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.


Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde 13 kişinin terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan şehit polis memurunun kardeşi Ahmet Yabalak, teşhis için Malatya'ya gitti. Kardeşi tarafından teşhis edilen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak'ın şehadet haberi, Tekeli Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberle gözyaşlarına boğulan anne Ünzile Yabalak, "Çocuklarımızı bize kavuşturmadılar. Bizi yakanları yaksın Allah'ım" diye ağıt yaktı. Acılı kadını yakınları teskin etmeye çalışırken, baba Kadir Yabalak ise metanetini korumaya çalıştı.


Acı haberle ailenin evi, taziyeye gelen yakınlarının akınına uğradı. Şehit polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesinin yarın aynı mahalledeki Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.


Sedat Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken 28 Temmuz 2015 yılında Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde eşi Burcu Yabalak ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.

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