Şehit Türkel'in adı kütüphanede yaşayacak

Mersinli şehit Uzman Çavuş Asım Türkel'in adını taşıyan ve Toroslar Belediyesi'nin de destek verdiği kütüphane, Mehmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde açıldı.

Toroslar'ın Arpaçsakarlar Mahallesi'nde doğup büyüyen, 2 yıl önce Tunceli'de şehit düşen Türkel'in adının verildiği kütüphanenin açılışına, Vali Ali İhsan Su, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kent protokolü, şehidin ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

"Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Vali Ali İhsan Su, törende yaptığı konuşmada, vatan millet savunmasında huzur ve güvenliğin temini için hayatını ortaya koyarak şehit düşün tüm güvenlik güçlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Su, "Şehit Asım Türkel kardeşimiz de vatanını koruyarak şehit olmuştur ve en yüksek şehadet mertebisine erişmiştir. Biz Türk milleti olarak şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onlar, bu milletin ve bizim evladımızdır. Şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine bu zamana kadar sahip çıktığımız gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Temennimiz, bu kütüphaneden nice öğrencinin fayda sağlaması"

"Çocuklarımızın gelişimlerine ve eğitimlerine destek olmak amacıyla hayat verilen bu kütüphaneye şehidimizin adının verilmesinin heyecanını yaşıyoruz" diyen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise "Cemil Meriç'in dediği gibi, kütüphane bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzleri ile dolu” diye konuştu.

Kahraman şehitlerin isimlerinin böylesine anlamlı yerlerde, okullarda, kütüphanelerde yaşaması ve ölümsüzleştirilmesinin çok değerli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Şehidimizin adını taşıyan bu kütüphanede temennimiz nice öğrencinin fayda sağlamasıdır. Bizler vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan, şehitler ve gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız. Şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız için canlarını feda etmişlerdir. Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Bu amaçla bizim de katkı sunduğumuz kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyoruz. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Hasan Türkel, kütüphanenin hayat bulmasında desteklerini esirgemeyen Başkan Yılmaz'a ve ilgili kurumlara teşekkür etti.