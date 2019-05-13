Şehit ve gazi aileleri, Akdeniz'in iftarında buluştu

Mersin'de şehit ve gazi aileleri, Akdeniz Belediyesi'nin 'Anneler Günü' dolayısıyla tertip ettiği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, şehit ve gazi anneleri ve aileleri onuruna düzenlenen iftara, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ve başkan yardımcıları katıldı.

“Annelerimiz, fırtınalarda en güvenli limanımız, zor günümüzde en güçlü sığınağımız”

Kur'an tilavetinin ardından konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, anne sevgisinin yerini alabilecek başka bir sevgi olmadığını belirterek, “Beşeri hayatın en mukaddes vazifesi olan anneliği, hiçbir dil ve kelimenin tam manasıyla tarif edebileceğini sanmıyorum. O güzel ve sıcak kalplerine dünyaları sığdırabilen annelerimiz, fırtınalarda en güvenli limanlarımız, zor günümüzde en güçlü sığınağımız ve şu hayattaki en büyük şansımızdır. Sevgili annelerimizi el üstünde tutmalı, onlara karşı görevimizi her zaman ve eksiksiz ifa etmeliyiz” dedi.

Sözlerini, “Annelerimiz şu dünyevi hayatımızdaki ilk öğretmenlerimiz, yaşamımızdaki en büyük hazinemizdir” diyerek sürdüren Gültak, “Hayatımıza anlam ve değer katan annelerimiz, varlıklarıyla dünyamızı zenginleştirir. Hele ki o anne, bu vatan toprağı uğruna şehit düşen, gazi olan Mehmetçiğimizin annesi ise onlar için ne yaparsak yapalım az ve eksiktir. Saygıdeğer şehit ve gazi annelerimizin başımızın üstünde yeri vardır" ifadelerini kullandı.

Su: “Annelerimize her şeyimizi borçluyuz”

Mersin Valisi Ali İhsan Su da konuşmasında, 'Anneler Günü'nü tebrik ederek, “O annelerimiz ki, bizi 9 ay karnında taşıyan, doğduktan sonra da büyüten, yürüten, her türlü ihtiyacımızı gören annelerimiz. Biz onlara minnettarız ve her şeyimizi borçluyuz. Annelerimize en kalbi şükran ve minnetimi ifade ediyor, mübarek Ramazan ayında da birliğimizi, beraberliğimizin kuvvetlenmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

Elvan: “Cumhuriyetimizi, huzur ve istikrarımızı, şehit ve gazilerimize borçluyuz”

TBMM Plan-Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da şehit ve gazi ailelerinin Ramazan ayını tebrik ederek, "Türk tarihi, aynı zamanda şehitlik ve gazilik tarihidir. Medeniyetimiz, şahadet ve gaza medeniyetidir. Cumhuriyetimiz, şehitlerimiz ve gazilerimizin kurduğu bir cumhuriyettir. Huzur ve istikrarımız, şehit ve gazilerimizin sağladığı bir istikrardır” diye konuştu.

Sözlerini, “Burada Türkiye'nin ruhu var. Bu coğrafyayı Türkiye yapan, kıyamete kadar milletimize başı dik, alnı ak yaşayabileceği, canımızdan çok sevdiğimiz Türkiye'yi armağan eden şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhu var” diyerek sürdüren Elvan, “82 milyon Türkiye olarak onlara minnettarız, Şehit ve gazilerimizle gurur duyuyoruz. Onların ailesi olan siz değerli kardeşlerimizle de gurur duyuyoruz. Huzurunuzda, cennetle müjdelenen şehitlerimizi şükran, minnet ve gıptayla anıyorum. Ruhları şad olsun. Türk milleti, şehitlerimizle, gazilerimizle ve onların ailesi olan sizlerle kıyamete dek gurur duyacaktır” şeklinde konuştu.