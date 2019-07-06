Şehit Yaşar Yıldırım için mevlit okutuldu

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Azez bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateşte ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım için Mersin'in Bozyazı ilçesinde mevlit okutuldu.

Yaşar Yıldırım'ın şehit oluşunun 40'ıncı gününde Kaledibi Mahallesi Şehit Murat Namdar Ortaokulu bahçesinde öğle vakti düzenlenen mevlit programına Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz, Bozyazı ve Anamur ilçelerinin jandarma komutanları, askeri erkan, şehit yakınları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlide katılanları okul bahçesinin girişinde şehidin babası Ali Yıldırım, kardeşleri Murat ve Süleyman ile amcaları karşıladı. Düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, Müftü Sebahattin Turan'ın okuduğu duanın ardından katılımcılara mevlit yemeği verildi.