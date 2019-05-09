Şehit Yurdakul Alcan, şehadetinin yıldönümünde anıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde şehit Yurdakul Alcan, ölüm yıldönümünde anıldı.

9 Mayıs 2008 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatani görevini yerine getirirken karakola PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan ve Tarsus'ta bir okula ismi verilen şehit Yurdakul Alcan, şehadetinin 11. yıl dönümü dolasıyla mezarı başında anıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, şehitlerin ulaştığı makamın, ulaşılacak makamların en yücesi olduğunu ifade ederek, “Onlar, Muhammed Aleyhisselam'ın komşularıdır. Bizler, onların geride bıraktıkları emanetlerine sımsıkı sarılarak, onların canlarını uğruna feda ettikleri değerlerin idrakine vararak, birbirimize kardeşçe sarılarak, canla başla üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Allah, bizleri onların canlarını feda ettiği değerlere sımsıkı sarılarak layıkıyla yerine getirenlerden eylesin” diye konuştu.

Şehitlikte düzenlenen anma etkinliğine, şehit Yurdakul Alcan'ın ailesi, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, okunan Mevlidi Şerif'in ardından son buldu.