Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan 'Şehitler Kütüphanesi', dualarla açıldı. Mersin'de açılan 39'uncu şehitler kütüphanesi olurken, kütüphanede ilk etapta 5 bin civarında kitap yer alacak.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, şehit aileleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda Vali Ali Hamza Pehlivan, bugün anlamlı bir açılış yapacaklarını söyledi. Bu kütüphaneye şehitlerin adını vermelerinin büyük bir manası olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Bunun bir kütüphanede somutlaşması yine büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü inşallah biz gençlerimizi okumaya, öğrenmeye, kendilerini her daim geliştirmeye sevk etme gayreti içerisindeyiz. Onların okullara gitmesi, okuması ve bunun yanında da kendilerini geliştirme anlamında kütüphanelerde zaman geçirmelerini çok önemsiyoruz. Bu kütüphanenin adının şehitler olmasından dolayı da çocuklarımız oraya gittiğinde, ilgi alanlarına göre kitaplarını okurken, bir yandan da o şehitlerimizi orada gördüklerinde inanıyorum ki bunu düşünecekler. Bütün şehitlerimiz memleketimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, bayrağımız, ezanımız, milli ve manevi değerlerimiz için yüce Allah tarafından bahşedilen en büyük varlıklarını, en büyük kıymetlerini bu vatana hediye ettiler, feda ettiler. Onlar canlarını feda ettilerse demek ki bize de bir nebze olsun onlara olan vefa borcumuzu ödemek için çok çalışmak düşüyor. Çok çalışmakta işte neredeysek, nerede bulunuyorsak oranın hakkını vermekle oluyor. Onlar kanlarını akıttılar, bizlerde terimizi akıtmakla mükellefiz. Elbette ki vakti zamanı geldiğinde hepimiz ülkemiz için birer neferiz, canımızı seve seve feda etmeye ecdadımızın yapmış olduğu gibi hazır durumdayız" dedi.

"Şu anda kütüphanesiz okulumuz yok"

Türk milletinin bugünlere şehitler ve gaziler sayesinde geldiğini vurgulayan Pehlivan, "Bitmemiştir, devam etmektedir. Şu anda sınır boylarında, ötesinde nöbette olan kahramanlarımız var. Allah onların da yardımcısı olsun. Tarih boyunca olduğu gibi bugünde kahramanlarımız nöbet noktasına yurdu savunmak amacıyla giderken içinde iki duygu vardır. Ya şehit olurum, ya gazi olurum. Kimine şehitlik nasip olur kimine gazilik nasip olur. Bunlar en şerefli makamlar, en şerefli rütbelerdir. İlimiz genelinde eğitim-öğretim hizmeti veren özel okullarımızda dahil bin 300'ün üzerinde okulumuz var. Bunlar içerisinde kamuya ait olan bin 194 okulumuzda kütüphanemiz var. Çok şükür şu anda kütüphanesiz okulumuz yok. Bu kütüphanelerimiz içerisinde 38 kütüphanemiz bir şehidin adıyla anılıyor. İnşallah 39'uncusunu buraya açıyoruz. Buraya şehitler kütüphanesi dedik. Toroslar ilçemizde ikamet eden şehitlerimizin ismini verdik. Ayrıca ilimiz genelinde de 118 okulumuz da bir şehidimizin adını almış. Bu kütüphanede herkesin emeği oldu. İlk etapta içerisinde 5 bin civarında kitap var. O kitapların sayısı da inanıyorum ki artacaktır" diye konuştu.

"Yapılan her şey gençlerimiz içindir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise şehitler ve gaziler sayesinde bugün huzur içinde yaşadıklarını belirterek, "Şehit ailelerimizin ellerinden öpüyorum. Onların haklarını ödeyemeyiz. Bu çalışma da gerçekten çok anlamlı. Öncelikle şehitlerimizin anılması, onlar için bir şeyler yapılması ve bunun da geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin yetiştiği bu okulumuzda yapılması son derece anlamlı, kıymetlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin haklarını ödeyemeyiz. Gençlerimizin bunu anlaması, bilmesi çok önemli. Bu yapılan her şey gençlerimiz içindir. Burada protokolde bulunan herkes bu sıralardan geçti. Bize nasip oldu ve milletimize hizmet etme imkanı oldu. Devletimizin, milletimizin devamlılığını sağlayan gençlerimizdir. Sizlerin çalışmaları, sizlerin kararlılığı ile inşallah buradan, bu okullarımızdan nice valilerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, bakanlarımız, Allah'ın izni ile cumhurbaşkanlarımız çıkacak. Sizlerde bunu görüp, bilip ona göre hareket ederseniz başka bir şey kalmıyor yapacak. Bu kütüphanede de nice kitaplar okursunuz, bilgi alırsınız, ileriye götürür. Okuduğunuz her kitapta, her satırda kahraman şehitlerimizi asla unutmayın. Bu kitaplar, bu kütüphane, bu okul kahraman şehitlerimizin sizlere emanetidir, sizlerde bu okuldan mezun olacaksınız ve başka yerlere gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Vatanını kaybeden milletlerin tarih sahnesinden silindiklerini görüyoruz"

Kütüphanenin açılmasında emeği olan emekli Albay Atilla Güler de vatan sevgisinin sadece üzerinde yaşanılan vatanın bütün imkanlarından yararlanmakla olmayacağının altını çizerek, "Vatanı sevmek onun güzelliklerini heyecanla seyretmekle de olmaz. Onun korunması, bütünlüğünün yaşatılması, bu uğurda gerekirse canlarının feda edilmesi gerek. Bu vatan evlatlarından bazen uğrunda kanlarını dökmelerini, canlarını vermelerini ister. Bazen ise alın terini, göz nurlarını dökmelerini ister. Türk milletinin her ferdi her zaman bu bilinç içerisinde hareket etmelidir. Tarihe baktığımızda vatanlarına bağlı olan milletlerin hayatlarına devam ettirdiklerini, bunun aksi olarak vatanlarını kaybeden milletlerin ise tarih sahnelerinden silindiklerini görürüz. Üzerinde huzur içerisinde yaşadığımız, nefes aldığımız, bayrağımızın dalgalandığı, ezanımızın okunduğu, Türkiye Cumhuriyet topraklarına kanlarını seve seve akıtan kahraman şehitlerimizin adlarının yaşatılması, gelecek nesillere bu kahramanların yaptıklarının aktarılması ve unutturulmaması, hiç olmazsa her kitap okuma ihtiyacı için adlarına yapılan bu kütüphaneye girdiklerinde onlara bir Fatiha okumaları bakımından bu ilim ve irfan merkezi kütüphaneleri önemsiyoruz. Kütüphanemizin yapımında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit aileleri kütüphanenin açılışını yaptı.