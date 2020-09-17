Şehitlerin madalyaları çocuklarına

Mersin'de 11 şehit ailesi ile 18 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi. Duygu dolu anların yaşandığı törende bazı şehitlerin madalyalarını çocukları aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Mersin Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Kültür Merkezinde düzenlenen ve şehit aileleri ile gaziler ve ailelerinin onur konuğu olduğu törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, Mersin milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende çeşitli terör olaylarında şehit olan 11 şehit ile 18 gazinin özgeçmişleri okundu. Özgeçmişlerin okunması esnasında bazı ailelerin duygulandığı görüldü.

"Her zaman vatanımıza sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz"

Törende konuşan Vali Su, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen devlet övünç madalyası ve beraatını taktim etmekten dolayı büyük bir onur duyduğunu söyledi. Madalya ve beraat verdiği gazilerden bazılarıyla birlikte çalıştığını kaydeden Su, “Şırnak Valisi olarak görev yaparken, gazi olan kardeşlerimiz, şehitlerimizin aileleri var. Tabi aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımızı, ezanımız için hayatlarını fedakarca ortaya koydular. Bazıları şehadet mertebesine ulaştılar, şehit oldular, bazıları da gazi oldular. Kendilerine en kalbi teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vatan bizim vatanımız. Her zaman sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Su, 11 şehit ailesi ile 18 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı verdi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, bazı şehitlerin madalyalarını çocukları aldı. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.