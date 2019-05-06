MERSİN (İHA) – Mersin'de 11 şehit ailesi ile 5 gaziye ‘Devlet Övünç Madalyası' verildi. Duygu dolu anların yaşandığı törende şehit anneleri gözyaşlarını tutamazken, bazı şehitlerin madalyalarını minik kızları aldı. Törende şehit babalarının madalya ve beratına sarılan minik ikizler, salondakileri duygulandırdı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Mersin Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için Devlet Övünç Madalyası ve beratı tevcih töreni düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen törende şehit yakınları ve gazilere Ramazan ayının ilk iftarı da verildi. Şehit aileleri ve gaziler ile ailelerinin onur konuğu olduğu törene Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi, Mersin milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende çeşitli terör olaylarında şehit olan 11 şehit ile 5 gazinin özgeçmişleri okundu. Özgeçmişlerin okunması esnasında bazı şehit anneleri gözyaşlarını tutamadı.

“Şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz”

Törende konuşan Vali Su, Ramazan'ın ilk akşamında şehit yakınları ve gazilerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bugün güven içinde yaşanıyorsa bunun aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin verdiği mücadeleler sonucunda olduğunu vurgulayan Vali Su, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz, vatan ve bayrak uğrunda, millet yolunda canını hiçe saymış, seve seve bu uğurda kanını feda etmiştir. Ezanlarımız susmasın, al bayrağımız gönderden inmesin diye hayatını ortaya koymuştur. Biz, bugün Ramazan ayını huzurla geçiriyorsak, ülkemizin her yerinde sabah esnafımız dükkanını huzurla açıyorsa, akşam evlerine huzurla gidip huzurla yatıyorsa hepsi aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin verdiği bu mücadelenin sonucudur. Bu yüzden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet borçluyuz. Onlara ne yapsak haklarını asla ve kata ödeyemeyiz. Onları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.

Vali Su, konuşmasının ardından 11 şehit ailesine ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyalarını ve beratını verdi.

Şehitlerin madalyalarını kızları aldı

Törende 2016 yılında Hakkari'de bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin'in madalya ve beratını, 8 yaşındaki ikiz kızları Ecrin ve Elçin Şahin aldı. Şehit babalarının madalya ve beratına sarılan minik ikizler, salondakileri duygulandırdı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda geçen yıl şehit olan Piyade Asteğmen Çavuş Hasan Kuş'un madalyasını ise 3,5 yaşındaki kızı Ayşe Kuş, annesi Halime Kuş ile birlikte aldı. Vali Su, minik kızları öperek yakından ilgilendi. Törende daha sonra Vali Su ve eşi, tek tek masaları gezerek şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. Program iftar yemeği ile devam etti.