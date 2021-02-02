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Şehrin göbeğinde düğün yapanlara polis baskını

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evin avlusunda yapılan düğüne polis baskın yaptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin avlusunda yapılan düğüne polis baskın yaptı. 50 metrekarelik alanda halaylar çekenler hakkında işlem başlattı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi 2311 sokak içindeki evde yapılan düğün töreni yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Adrese yapılan baskında 50 metrekare alanda 100 davetli ile düğün yapıldığı belirlendi. Polis baskını sırasında davetliler halay çekerken görüldü. Çoğunluğunda maske olmadığı ve sosyal mesafeye de dikkat edilmediği tespit edildi.


Bu sırada birçok kişi kaçmaya çalıştı. Polis düğüne katılan vatandaşları tespit ederek haklarında işlem başlattı.

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