Sektör, deprem bölgesinde Şubat'a göre yüzde 80,3 büyüdü

Sektör Mart ayında yüzde 1,1 artışla 760,4 milyon dolarlık ihracat sağladı. Afet bölgesinde üretimi olan AKAMİB ise Şubat ayına göre toparlansa da yüzde 11,9'luk düşüş gösterdi.

Afet bölgesinde olan Adana ve Hatay illerindeki toplam sektör ihracatında geçen yılın Mart ayına göre yüzde 14'lük düşüş olduğunu ancak Şubat ayına göre ise yüzde 60'lık artış sağladıklarını belirten AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Bu tablo firmalarımızın toparlanmaya başladığını, üretimin yeniden canlanmasıyla önümüzdeki ay pozitif bir ihracat rakamının sağlanabileceğini işaret ediyor. Her şeye rağmen yılın ilk çeyreğindeki düşüşün izlerini silerek ikinci çeyrekte çok daha anlamlı bir ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Şubat ayını düşüşle tamamlayan Türkiye ihracatı, Mart ayında toparlanarak yüzde 4,4 büyümeyle 23,6 milyar dolara ulaştı. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü de yaşanan olayların ihracattaki şokunu atlatarak büyüme sağladı. Sektör, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artışla 760,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu ihracat tutarıyla Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 3,2'lik pay elde etti.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin (AKAMİB) de Mart ayı ihracatı özellikle deprem bölgelerinde üretim yapan firmaların yaşadığı olumsuzluklar neticesinde etkilenmeye devam etti. Şubat ayı ihracatında yüzde 28,3 oranında azalış gösteren AKAMİB'in Mart ayı ihracatı ise yüzde 11,9 oranında azalarak 83,8 milyon dolar oldu.

Ocak-Mart döneminde Türkiye geneli mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 1,6'lık artışla yaklaşık 2 milyar doları bulurken, AKAMİB'in ihracatı ise yüzde 13,5'lik düşüşle 206,1 milyon dolar oldu.

Afet bölgesinde şubat ayının şoku atlatıldı, nisanda artış bekleniyor

Depremlerin etkisinin ihracat üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiğini söyleyen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, Türkiye genelinde Şubat ayında 1,5 milyar dolar, Mart ayında ise 1,2 milyar dolarlık kayıp oluştuğunu hatırlattı.

Başta Gaziantep olmak üzere Kahramanmaraş, Hatay, Mersin, Adana gibi illerde mobilya üretiminin güçlü olduğunu, sektörün toparlanmasının biraz daha zaman alacağını dile getiren Kılıçer, “Afet bölgesinde olan Adana ve Hatay illerimizdeki toplam sektör ihracatında geçen yılın Mart ayına göre yüzde 14'lük düşüş oldu ancak şubat ayına göre ise yüzde 60'lık artış sağlandı. Bu tablo firmalarımızın toparlanmaya başladığını, üretimin yeniden canlanmasıyla önümüzdeki ay pozitif bir ihracat rakamının sağlanabileceğini işaret ediyor” diye konuştu.

Sektör, ikinci çeyrekten umutlu

TİM öncülüğünde, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için konteyner kentler ve prefabrik konutların inşasına devam edildiğini söyleyen Kılıçer, hem bölge insanının hem de bölge sanayicisinin kısa zamanda toparlanacağını umut ettiklerini ifade etti.

Mevcut şartlarda fiyat rekabetçiliğinde zorlandıklarını belirten Kılıçer, ihracata da son süratle devam ettiklerini şu sözlerle açıkladı: “Uzun bir süredir dolar kurunun 18-19 TL bandında kalması başta enerji maliyetleri olmak üzeri işçilik ve diğer giderlerin de etkisiyle karlılıkları düşürdü. Fiyatta rakiplerimize göre biraz pahalı kaldık. Ancak mevcut pazarlarımızı kaybetmemek ve yenilerini kazanmak için de olanca gücümüzle çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Bir yandan ABD, Rusya gibi hedef pazarlarımızda diğer yandan Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde pazarlarımızda ticari heyetlerimizi ve B2B görüşlerimizi artırdık. Her şeye rağmen yılın ilk çeyreğindeki düşüşün izlerini silerek ikinci çeyrekte çok daha anlamlı bir ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyoruz.”

Gürcistan pazarında dikkat çekici büyüme

Sektörün Mart ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı pazar 87,5 milyon dolarla Irak oldu. Irak'ı sırasıyla İsrail, Birleşik Krallık, Almanya ve Libya izledi. Ay genelinde en dikkat çekici artış ise yüzde 57,1 ile Gürcistan pazarında oldu.

AKAMİB'in Mart ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. 14 milyon dolar ihracat yapılan Irak'ı sırasıyla, Almanya, İsrail, Fransa ve Libya takip etti. En dikkat çekici artış ise yüzde 216,7 ile Gürcistan'a gerçekleşti.