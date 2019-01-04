Sel sularına kapılan araçtakileri Karayolları ekipleri kurtardı

Mersin'de sağanak yağış nedeniyle Silifke-Gülnar karayolu ulaşıma kapandı. Sel sularına kapılan araçtaki 3 kişi, Karayolları ekiplerince güçlükle kurtarıldı.

Dağlardan gelen sel sularının karayolunun çukurda kalan yerine dolması nedeniyle Gülnar'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Kayrak köyü yakınlarında bir araç şarampole devrilirken, bir araç da sel suları içinde mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına ise Karayolları Silifke Şube ekipleri yetişti.

Yolun yaklaşık 50 metrelik alanı tamamen sel suları altında kalırken, kendine güvenen bazı sürücüler, su birikintisi içinde kalmayı göze alarak kontrollü bir şekilde geçiş yaptılar. Sel sularından geçiş esnasında ise bazı araçlar su içinde kaldı. Motoru stop eden araçlar yine olay yerinde bekleyen Karayolları Silifke Şube ekiplerine ait kepçe yardımıyla su içerisinden güvenli bölgeye çıkartıldılar. Sel suları nedeniyle Silifke'den Gülnar'a ve Gülnar'dan Silifke'ye gitmek isteyen sürücüler geriye dönmek zorunda kaldılar.

Yolun gözükmemesinden dolayı aracını şarampole düşüren bir sürücü, “Birçok araç yoldan geçtiği için ben de geçmek istedim. Yolun şarampol olan yeri görünmediği için aracımı şarampole düşürdüm. Araçta bulunan iki kişi ile birlikte yaralanmadan Karayolları ekiplerinin yardımı ile araçtan çıktık. Yolda bulunan suların bir an önce başka yönlere aktarılması gerekiyor. Yolda bulunan su nedeniyle benim gibi birçok araç sürücüsü daha kaza yapabilir” dedi.