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Şelalede bulunan cesedin kayıp adama ait olduğu anlaşıldı

Mersin’in Tarsus ilçesindeki şelalede bu sabah bulunan cesedin, 55 gün önce kaybolan 72 yaşındaki Süleyman Bozkurt’a ait olduğu öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki şelalede bu sabah bulunan cesedin, 55 gün önce kaybolan 72 yaşındaki Süleyman Bozkurt'a ait olduğu öğrenildi.


Alınan bilgiye göre, Berdan Nehri üzerinde bulunan Tarsus Şelalesi'nde suyun döküldüğü noktada sabah saatlerinde ceset gören lokanta çalışanları, durumu emniyet birimlerine bildirmişlerdi. Olay yerine gelen polis, kayalıklar arasında sıkışmış tanınamaz hale gelen cesedi su içerisinden çıkarttı.


Tanınmayacak halde olan cesedin üzerinde yapılan inceleme sonucu, ceketin ceplerinde çıkan kimlik bilgileri yakınları tarafından teşhis edilince cesedin 72 yaşındaki Süleyman Bozkurt'a ait olduğu tespit edildi.


Çamlıyayla ilçesinde oturan Süleyman Bozkurt, 6 Haziran 2020 tarihinde Tarsus'ta oturan kızına kiraz götürmek için evden çıkmıştı.

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