Serhat Dövenci: "Tarsus İdman Yurdu hakkettiği konuma gelecek"

Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü'nün yeni Başkanı Serhat Servet Dövenci, takımı hakkettiği konuma getireceklerini söyledi.

Tarsus İdman Yurdu Kulübü üyelerine ve taraftarına teşekkür eden Dövenci, kentin takımını hep birlikte üst liglere taşıyacaklarını belirtti. Tarsus İdman Yurdu'nun kentin ve Mersin'in tek profesyonel takımı olduğunu belirten Dövenci, kulübü üst sıralara taşımak için çalışacaklarını söyledi. İyi bir yönetim oluşturduklarına inandığını kaydeden Serhat Dövenci, hedeflerinin Tarsus İdman Yurdu'nun üst liglere taşımak olduğunu ifade ederek, "Kongre sürecini geride bıraktı. İyi yönetim oluşturduğumuza inanıyorum. Şimdiden transfer konusunda ciddi çalışmalara başladık. Teknik direktör konusunda karar verme aşamasındayız. Bu yıl apayrı bir Tarsus İdman Yurdu ile seyircimizin karşısına çıkacağız" dedi.

Tarsus İdman Yurdu'nun kentin ortak paydası olduğunu altını çizen Dövenci, şehrin takımına herkesin destek vereceğine ve en büyük desteği Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'dan gördüklerini belirterek Bozdoğan'a teşekkür etti.