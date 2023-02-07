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Sertavul geçidi trafiğe kapatıldı

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul geçidinde yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul geçidinde yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.


Mut Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Alahan köyü ve Sertavul yaylasında durdurarak, sürücülere geçiş için izin vermiyor. Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını zor şartlar altında sürdürürken, kar, sis ve tipi nedeniyle ekiplerin çalışmalarında zor anlar yaşanıyor.

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