İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

Akdeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.


Alınan bilgiye göre, Sertavul Geçidi'nde gündüz saatlerinden itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Sertavul Geçidi, kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karaman Mut güzergahında D-715 yolunda bulunan bin 650 rakımlı geçit dün de tır geçişine kapatılmıştı.


Karayolları ekiplerinin yolun yeniden açılması için çalışmaları sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.