Sertavul Geçidi zincirsiz geçit vermiyor

Mersin'i Karaman'a bağlayan Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde, akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis nedeniyle büyük araçlar ile kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Mut Sertavul Geçidi'nde akşamdan bu yana başlayan kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Otomobil ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takarak geçişine izin verilirken, tır, kamyon ve otobüslerin geçişine ise izin verilmiyor.

Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesi Şikşek Tesisleri önünde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının devam etmesi durumunda özellikle akşam saatlerinde yolun kapanacağı bildirilirken, Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mut kırsalındaki kapanan yolların açılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediyesine ait 4 greyder, 6 kepçe ve belediye ekiplerinin aralıksız çalışmalarının devam ettiği bildirildi.