Sertavul Geçidi'nde, araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor

Mersin'in Mut ilçesini Karaman'a bağlayan Sertavul Geçidi'nde akşamdan bu yana devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

Sertavul Geçidi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar, sis ve tipi nedeniyle sürücülerin geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Mut İlçe Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Alahan Mahallesi ve Sertavul Yaylası'nda durdurarak, sürücülere zincir takmaları uyarısında bulunuyor.

Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının bu şekilde devam etmesi durumunda akşam yolun trafiğe kapanma tehlikesi olacağı bildirildi.