Sertavul Geçidi'nde büyük araçlara geçiş yok

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi'nde büyük araçların geçişine izin verilmezken, kar yağışı, tipi, buzlanma ve sisin devam etmesi halinde akşam saatlerinde yolun trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi'nde, akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı tipi, buzlanma ve sis nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz küçük araçların kontrollü olarak geçişine izin veriliyor. Büyük ve tonajlı araçların geçişine ise izin verilmiyor.

Mut İlçe Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesi Şikşek Tesisleri önünde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları uyarısında bulunuyor. Kar lastiği ve zincir takmayan araçlar ile tır, büyük araçların geçişine kesinlikle izin verilmiyor.

Kar yağışının bu şekilde devam etmesi durumunda, akşam saatlerinde yolun kapanacağı bildirilirken, Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.