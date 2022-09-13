Servis araçları denetlendi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 trafik jandarması birimi ve 75 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, il genelindeki sorumluluk alanı içerisinde bulunan 517 okul servis aracının okul servis araçları yönetmeliğine uygun olup olmadığı, araç sürücüsü ve rehber personelin gerekli özellikleri taşıyıp taşımadıkları ve araçla ilgili gerekli belgelerin olup olmadığı kontrol edildi.

Denetim ekipleri, öğrenci taşımacılığı yapan araç sürücülerine eğitim ve öğretim yılı süresince denetimlerin devam edeceğini, kendilerinin ve diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı ve ikazlarda bulundu.