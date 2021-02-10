Sevgililer Günü hediyeleri üreteci kadınlardan

Etkinlikte kadınlar el emeği ürünlerini satışa sunuyor, vatandaşlar da 14 Şubat Sevgililer Günü hediyelerini üretici kadınlardan alıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 'Yenişehir'de Aşk Seninle Güzel' sloganı ile düzenlenen etkinlikte stant açan üretici kadınlar el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Forum AVM önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda 5 gün sürecek etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Takı tasarımı, ahşap boyama, el örgüsü işlemeler ve organik ürünlerin satışa sunulduğu açık hava etkinlikte çeşitli dans gösterileri ve renkli aktiviteler de yapılıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Dilek Çakır, stantları gezerek kadınlardan ürünler hakkında bilgi aldı. Böyle bir etkinlikle üretici kadınların emeklerini Yenişehir halkıyla buluşturma fırsatı elde ettiğini ifade eden Başkan Abdullah Özyiğit, “Yenişehir Belediyesi olarak bizler kadınlarımızın hem ekonomik, hem sosyal yaşama katkı sunmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Ve projeler hazırlıyoruz, bu alanda 80 kadınımız ve kadın üretici kooperatiflerimiz stant açmış durumda. Özellikle Sevgililer Günü'ne özel bir sunum yapıyorlar. Halkımızın yoğun ilgisinden oldukça memnun olduklarını görüyorum. Bu birliktelikle omuz omuza vererek kadınlarımızın kalkınmasıyla toplumumuzu daha ileriye taşımak görevimiz” dedi.

“Pandemi sürecinde yerel esnafımızın desteklenmesi önemli”

Pandemi döneminde vatandaşların AVM'lere gitmek yerine açık alanda kurulan bu tür etkinliklerdeki stantlardan alışveriş yapmalarının önemli olduğunu vurgulayan Özyiğit, “AVM'ler bir dönemin çok popüler alanlarıydı. Şimdi insanlar buralara eskisi kadar rağbet göstermiyor, açık alanları arıyor. Buralarda nefes alacağı, oturacağı yerleri tercih ediyor. Bizim özellikle Alanya Sokağı'nda yaptığımız çalışmalar buna benzer bir çalışmadır. Her yıl bir bölgede bunu sürdürmek istiyoruz. Kent meydanı anlayışı ile insanların açık alanda kaliteli zaman geçirmesi konusunu önemsiyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız olacak. Pandemi sürecinde doğru olanın bu oluğunu ve yerel esnafın, üreticinin daha öne çıkmasının önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Çoraplardan yaptığı el emeği oyuncak bebeklerin satışı ile elde ettiği gelirlere lösemi ve SMA hastası çocuklara destek veren Müge Erdin, açık havada yapılan etkinlikle daha çok insana ulaştıklarını söyledi. Erdin, “Açık havada yapılan bu etkinlik hem hijyenik olarak bizi memnun etti hem de çok güzel dostluklar kurduk. Hem kendime güvenim geldi hem de buradan elde ettiğim gelirle hasta çocuklara destek oluyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikte ahşap boyama sanatının yer aldığı ürünleri sergileyen Melda Akçay ise kadınların güçlü olmasında önemli bir rol alan etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini ve satışlardan memnun kaldıklarını ifade eden Akçay, “Çok mutluyuz. Kadınları destekleyen bu etkinliklerin devamını bekliyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin Koruyucu Aile ve Gönül Elçileri Derneği Başkanı Sevgi Çetin, böylesi bir sosyal projede koruyucu aile modelini yaygınlaştırmak için stant açtıklarını belirterek, “Burada kadınlarımız mutlu. Kadınlarımızın dokunduğu her şey yeşilleniyor ve renkleniyor bizde burada Mersin Koruyucu Aile Derneği olarak çocuk nezdinde bunu savunuyoruz. Nitekim kadının gücü toplumun bizzat göbeğinde olmalı ve bu alanı önemsiyoruz” dedi.