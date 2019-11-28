Seyfi Alanya'nın hayatı kitap oldu

Mersin'in efsane spor adamı Seyfi Alanya'nın yaşamı kitap oldu.

Mersinli gazeteci Kemal İstek'in kaleme aldığı, ‘Spora adanmış bir ömür Seyfi Alanya' adlı kitap, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarında çıktı.

Seyfi Alanya'nın, Mersin'in unutulmaması gereken değerlerinden olduğunu söyleyen Kemal İstek, "Alanya'nın yaşam öyküsünü Mersin sporunda iz bırakan isimlerle birlikte işledim. Okuması kolay ve zevkli, popüler tarihimiz adına da önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum” dedi.

Başarıların gerçek ödülünün unutulmamak olduğunu vurgulayan İstek, "Seyfi Alanya, Mersin spor tarihine unutulmaz izler bırakan bir spor adamı olmuştur. Merhum Seyfi Alanya, uzun yıllara yayılan büyük bir azimle çalışarak bunu başaran bir isimdi. Bir rekortmen sporcu, efsane bir spor adamı, başarılı iş adamı ve Mersin sevdalısı bir insandı. Seyfi Alanya, bir kuşak gence spor sevgisini ve Türk sporuna önemli başarıları kazandıran idealist bir atlet, futbolcu ve yönetici olmuştur. Böylesi önemli bir şahsiyeti ve popüler tarihimizi kaleme almam gereğini önemsedim. Dönemin canlı tanıklarından edindiğim bilgiler ışığında kitap çalışmamı tamamladım. Kitabımın hayata geçmesi noktasında Mersin Büyükşehir Belediyesi duyarlılık göstererek önemli bir hizmet yaptı. Merhum Alanya'nın bundan sonra unutulmayacak olması oldukça memnuniyet verici oldu” ifadelerini kullandı.

Kitabının içeriğiyle ilgili de bilgiler veren İstek, şöyle devam etti; "Bu kitap Alanya'nın olduğu kadar Mersin'in de bir öyküsü oldu. Tabi bir de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun. Bu stat başarı için akıtılan terlerin tanıklığını yapmıştı. Cumhuriyetin önemli simgelerinden birisi olan stadın 2018 yılının sonlarında istimlak edilerek yıkılmış olması, bu kitaba daha derin anlam katmaktadır. Özgün bir kitap ortaya koymak için elimden geleni de yaptım. Gerçek kişiler ve olayları biyografi, kurgu tarzında kaleme almam işin kolayına kaçmadığımın kanıtıdır. Merhum Alanya'nın geçmişte bıraktığı ayak izlerini sürerken çok sayıda dönemin canlı tanıklarıyla röportajlar yaptım."

Seyfi Alanya kimdir?

5 Eylül 1928 yılında Mersin' doğan Türk sporcu, atlet ve idareci. 1946-1948 yılları arasında Mersin İdmanyurdu'nda futbol oynadı. 1949 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Ancak asıl ününü atletizmde sağladı. 1951 yılında girdiği 100 metre seçmelerinde, zamanın Atletizm Federasyonu Başkanı Naili Moran'ın dikkatini çekti. 1951 yılında 100 metrede Türkiye şampiyonu, 200 metrede ise Türkiye 2.'si oldu. 1953 te Balkan 3.'sü olan ve 1955 yılında da Balkan 2.'si olan Alanya, 4x100 bayrak takımımızda da yer aldı. Kendi zamanında Türkiye'nin en iyi kısa mesafe koşucusuydu. Mersin'de atletizm sporunu yaygınlaştırdı ve sevdirdi. Birçok atlet yetiştirdi. Kurduğu Mersin Atletizm Takımı 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türkiye'de adından çok bahsettirdi ve birçok Türkiye şampiyonlukları ve dereceler aldı. 21 Haziran 2005 tarihinde Mersin'de vefat etti. Sağlığında, Mersin'de yapılan spor salonlarından birisine Seyfi Alanya ismi verilmiştir.