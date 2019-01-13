Seyhan Nehri taştı, 30 bin dönüm ekili alan sular altında kaldı

Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarının aşırı yağışlar nedeniyle artmasıyla birlikte Mersin'in Tarsus ilçesindeki yaklaşık 30 bin dönüm tarım alanı su bastı.

Geçtiğimiz hafta aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı'ndan nehre bırakılan su miktarı artırılırken Seyhan Nehri'nin taşması sonucu Adana'da bazı narenciye bahçeleri de sular altında kaldı. Nehir yakınlarında bulunan Tarsus'un Kefeli, Çöplü, Çatalca, Ağzıdelik ve Baharlı mahallelerindeki buğday, lahana, marul ve kabak ekili yaklaşık 30 bin dönüm alan da su altında kaldı.

Ayrıca Adana Tuzla Tarsus yolunun Tuzla köprüsü mevkisinde yolun yaklaşık 100-150 metrelik kısmı sular altında kalması nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında karayolu trafiğe kapatıldı.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, yaptığı açıklamada, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin "Barajdan su bırakma işleminin bir süre daha süreceğini" belirttiğini hatırlatarak, bölge halkının, su seviyesinin yükselmesi riskine karşı ayrıca bilgilendirildiğini söyledi.