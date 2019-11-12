İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki araç alev aldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen aracı itfaiye ekipleri söndürdü.


Fevzi Çakmak Mahallesi girişi Kuvai Milli Parkı yakınlarında, R.Y. idaresindeki 33 CCF 161 plakalı aracın motor kısmından seyir halindeyken alevler yükseldi. Aracı sağa çelen sürücü kendi imkanlarıyla alevleri söndürmekte zorlandı. Olay yerine intikal eden Büyükşehir İtfaiye Dairesi ekipleri, araçta oluşan yangını söndürdü. Araçta maddi hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.