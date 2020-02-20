Seyir halindeki araç alev alev yandı

Mersin'de seyir halindeki araç motor kısmından alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsünün park ederek indiği araçtaki yangına, önce çevredekiler, ardından da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşların cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştığı araç yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.