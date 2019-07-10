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Seyir halindeki araç alev içinde kaldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki araç birden alev aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki araç birden alev aldı.


Olay, Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, M.K. idaresindeki 33 PVG 78 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Aracını durduran M.K. itfaiyeyi ararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Kısa sürede yanan araca müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus İtfaiye Amirliği, aracı kısa sürede söndürüp kontrol altına alarak aracın kül olmasını engelledi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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