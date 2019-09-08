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Seyir halindeki araç TEM otoyolunda alev aldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.


Tarsus Pozantı TEM otoyolunda Pozantı istikametine seyir halindeki Uğur Ölmezoğlu yönetimindeki 01 AUY 75 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesine rağmen araç tamamen yandı.

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