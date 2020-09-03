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Seyir halindeki cip yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın maddi hasara yol açtı.


Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Pozantı- Tarsus istikameti Damlama mevkisinde seyir halinde olan Ali Gazi idaresindeki 31 AN 117 plakalı Range Rover markalı cipin motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede aracı saran yangın, sürücünün haber vermesiyle olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın sonucu aracın motor kısmı büyük hasar gördü.

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