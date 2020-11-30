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Seyir halindeki halk otobüsü yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yanan halk otobüsünde maddi hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yanan halk otobüsünde maddi hasar oluştu.


Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi üzerinde İlker Kutlu idaresindeki Tarsus Ulaşım A.Ş.'ye ait 33 S 5017 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi.


Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Dumanla birlikte alevlerin de yükseldiğini gören sürücüye çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, aracın motor ve kaporta kısmında maddi hasara neden oldu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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