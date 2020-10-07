İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki tır'ın yükü kaydı, limon sandıkları otoyola saçıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Mersin Adana Otoyolu Çeşmeli girişinde limon yüklü tır seyir halindeyken yükü kaydı, dorseden dökülen yüzlerce kasa limon otoyola saçıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Mersin Adana Otoyolu Çeşmeli girişinde limon yüklü tır seyir halindeyken yükü kaydı, dorseden dökülen yüzlerce kasa limon otoyola saçıldı.


Ölü ya da yaralının olmadığı kazada maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre kaza Mersin Adana Otoyolu Çeşmeli girişinde meydana geldi. Abuzer K. yönetimindeki TRZ-622 plakalı tırın dorsesinde bulunan limon kasaları Çeşmeli otoyol girişinde kaydı. İstanbul'a gönderilmek üzere yola çıktığı öğrenilen yüzlerce kasa limon otoyola saçıldı. Başka kazanın yaşanmaması için Mersin Bölge Trafik Ekipleri ile karayolları ekipleri yol güzergahında güvenlik önlemleri aldı.


Yola saçılan limonlar ve plastik kasalar işçiler tarafından temizlendi. Zarar görmeyen limonlar ile hurda hale gelen plastik kasalar da yine işçiler tarafından toplanıp bir kamyona yüklendi. Tırın dorsesinde kalan diğer limonlarda kaza yerine gelen başka bir tıra aktarıldı. Temizlik çalışmasının ardından kontrollü geçiş sağlanan yol tamamen trafiğe açıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.