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Seyyar işletmede çok sayıda bıçak ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekipleri, bir seyyar işletmede yaptığı aramada çok sayıda bıçak ele geçirdi.

Mersin'de jandarma ekipleri, bir seyyar işletmede yaptığı aramada çok sayıda bıçak ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Tömük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında 6136 sayılı Kanuna Muhalefet Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı satış yapan şahıslara yönelik uygulama yaptı. Ekipler, bir seyyar işletmede yaptığı aramada 12 adet muşta, 4 adet düz bıçak, 12 adet kelebek, 19 adet sustalı bıçak, 18 adet elle açmalı bıçak, 16 adet kağıt tabir edilen bıçak, 2 adet 16'lı havai fişek ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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