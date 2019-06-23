Sibel Tüzün, Soli Güneş Festivali'nde sahne aldı

'su gerçekleştirilen Soli Güneş Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Sibel Tüzün, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen Soli Güneş Festivali, sevilen pop sanatçısı Sibel Tüzün konseri ile sona erdi. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına müzik ziyafeti sunan Tüzün, sevilen şarkılarını seslendirdi. Mezitli Belediyesi kardeş kenti Berlin TempelhoLf-Schöneberg, Hindistan ve İspanya'dan gelen misafirlerinde yer aldığı konserde, Türkçe şarkılarının yanı sıra yabancı müziklere de yer veren sanatçı, Atatürk resmi olan tişörtüyle sahneye çıktı. ‘Kırmızı, hakikaten, beni bağlamaz' gibi unutulmaz şarkılarının yanında, ‘İzmir Marşı ve memleketim' gibi şarkıları da hayranlarıyla birlikte seslendiren Tüzün, konserinin bir bölümünde de sahneden inerek seyircilerin arasına girdi.

Zaman zaman davul şovda yaparak hareketli şarkıları ile konser boyunca tüm izleyicilerini dans ettiren sanatçıya, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ilginç bir sürpriz yaptı. Mezitli Belediyesi'nin konuğu olan ve festivalin ilk gününde amfitiyatroda unutulmaz bir gösteri sergileyen İspanyol URJC BalletCamara de Madrid Dans Grubunu sahneye çıkaran Tarhan, eşi Sombol Tarhan ile birlikte Tüzün'ün şarkıları eşliğinde dans etti.

Sanatçıya çiçek ve plaket takdim eden Tarhan, şarkıları ve dansları nedeniyle unutulmaz bir gece yaşattığı için teşekkür etti. Toplumun birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla kültür ve sanata özel önem verdiklerini ifade eden Başkan Tarhan, “Soli Güneş Festivalimizle tüm vatandaşlarımızın bir arada olmasını, şarkılara birlikte eşlik etmesini sağlıyoruz. Davet ettiğimiz sanatçıları seçerken de bir duruşu olmasına gayret ediyoruz. Mezitli'de kültür ve sanatı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.