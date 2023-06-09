Siber jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya başta olmak üzere sanal ortamı titizlikle tarayarak şüphelilere göz açtırmıyor. Ekipler, son bir yıl içerisinde yaptığı çalışmalarda 24 bin 407 sosyal medya hesabı incelerken, 125 kişi hakkında terör örgütü propagandası yapma, 66 kişi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, 25 kişi hakkında halk arasında endişe, korku ve panik oluşturma, 21 kişi hakkında cumhurbaşkanına hakaret ve 9 kişi hakkında Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçlarından işlem yaptı.

Yapılan çalışmalarda, terör örgütü propagandası, yasadışı bahis ve dolandırıcılık maksatlı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 617 sosyal medya hesabına Türkiye'den erişim engellenirken, yapılan operasyonlarda yakalanarak hakkında soruşturma başlatılan 128 şüpheliden 53'ü tutuklandı.